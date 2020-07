Nationales Unterschriftenkampagne für Verbot von Wildtierhandel gestartet

In Südkorea hat eine Unterschriftenkampagne für ein Verbot des globalen Handels mit Wildtieren begonnen.



Die Umweltschutzorganisation Green Korea United teilte am Mittwoch mit, heute gemeinsam mit der internationalen Tierschutzorganisation World Animal Protection eine Unterschriftenaktion in Südkorea zu starten.



Die Unterschriftenaktion einer globalen Kampagne gegen den Wildtierhandel findet in 14 Ländern, darunter Großbritannien, USA und Kenia, statt.



Die beteiligten Organisationen wollen beim G20-Gipfel im November in Saudi-Arabien fordern, den globalen Wildtierhandel endgültig einzustellen.



Green Korea United warnte, dass als Folge des rücksichtslosen Handels mit Wildtieren sowohl Menschen als auch Wildtiere verschiedenen Gefahren ausgesetzt sein könnten. Als Beispiel wurde Covid-19 genannt.