Südkorea unterstützt von Heuschreckenplage betroffene Länder mit vier Millionen Dollar

Photo : YONHAP News

Südkorea will 14 asiatischen und afrikanischen Staaten angesichts deren Nahrungsmittelkrise infolge einer Heuschreckenplage helfen.Die Regierung teilte am Dienstag die Entscheidung mit, diesen Ländern humanitäre Hilfe in Höhe von vier Millionen Dollar zur Verfügung zu stellen.Unterstützt werden südwestasiatische Länder, einschließlich Jemens und Pakistans sowie afrikanische Staaten wie Äthiopien, Kenia und Südsudan. Die Unterstützung erfolgt über das Welternährungsprogramm (WFP) und die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation (FAO) der Vereinten Nationen.Das Geld wird für die Nahrungsmittellieferung an die Länder, die wegen der Schwärme von Wüstenheuschrecken sowie wegen Überschwemmungen und Covid-19 in Schwierigkeiten gerieten, verwendet. Auch für die Beobachtung und Aktivitäten für die Verhinderung der Ausbreitung von Heuschreckenschwärmen wird das Geld eingesetzt.Laut WFP sind allein in Ostafrika über 25 Millionen Menschen von einer Nahrungsmittelkrise betroffen. Elf Millionen von ihnen sind von den Verwüstungen durch Heuschreckenschwärme direkt betroffen.