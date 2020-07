Südkorea und USA wollen schnelle Einigung bei Verteidigungskosten

Photo : YONHAP News

Südkorea und die USA wollen in ihren Verhandlungen über die Verteidigungskosten Bemühungen für eine zügige Einigung unternehmen.Das teilte Vizeaußenminister Cho Sei-young am Mittwoch im Anschluss an einen strategischen Dialog mit seinem US-amerikanischen Amtskollegen Stephen Biegun mit, der zurzeit Südkorea besucht.Beide Seiten hätten in offener Weise über verschiedene Themen, darunter die bilaterale Allianz, die Reaktion auf Covid-19, Fragen der koreanischen Halbinsel, die regionale Lage und globale Angelegenheiten, gesprochen, sagte Cho.In Bezug auf die Verhandlungen über die Aufteilung der Stationierungskosten der US-Truppen in Korea betonte Cho, beide Seiten hätten vereinbart, ständig Bemühungen zu unternehmen, um möglichst bald ein für beide Seiten akzeptables Ergebnis erzielen zu können. Sie hätten sich auch geeinigt, über eine Einladung Südkoreas zum G7-Gipfel und ein erweitertes G7-Treffen enge Beratungen fortzusetzen.Nach weiteren Angaben wurde vereinbart, gemäß dem Prinzip für die regionale Kooperation von Offenheit, Transparenz und Inklusivität weiterhin danach zu streben, die Neue Südpolitik Südkoreas und die indopazifische Strategie der USA harmonisch aufeinander abzustimmen.Hinsichtlich der Reaktion auf Covid-19 hätten sie vereinbart, für eine reibungslose Entwicklung und Verbreitung von Impfstoffen und Medikamenten gemeinsame Anstrengungen zu unternehmen, fügte Cho hinzu.