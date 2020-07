Südkorea und USA wollen sich für Wiederaufnahme von Dialog mit Nordkorea einsetzen

Photo : YONHAP News

Südkorea und die USA haben sich geeinigt, für die Wiederaufnahme von Gesprächen mit Nordkorea ihr Bestes zu tun.Eine entsprechende Botschaft gegenüber Nordkorea gaben US-Vizeaußenminister Stephen Biegun und der südkoreanische Chefnuklearunterhändler Lee Do-hoon im Anschluss an ihr Treffen am Mittwoch in Seoul bekannt.Biegun sagte zwar, er habe Nordkorea kein Treffen während seines Besuchs in Südkorea vorgeschlagen. Damit schloss er die Möglichkeit eines Kontakts mit Nordkoreanern aus.Jedoch äußerte er zugleich, dass die USA nachdrücklich die Kooperation zwischen Süd- und Nordkorea unterstützten. Eine solche Zusammenarbeit werde ein wichtiges Element für die Schaffung eines stabilen Umfelds auf der koreanischen Halbinsel sein. Die USA würden die südkoreanische Regierung beim Streben nach den Zielen der innerkoreanischen Kooperation voll und ganz unterstützen.Die Äußerungen sind insofern bemerkenswert, als die USA noch im Januar betont hatten, dass Fortschritte in den innerkoreanischen Beziehungen und die Denuklearisierung Nordkoreas Schritt halten müssten.Biegun äußerte auch die Bereitschaft zu Gesprächen mit Nordkorea. Sollte der Vorsitzende Kim Jong-un eine Person, die bereit sei und eine Verhandlungsbefugnis habe, zu seinem Verhandlungspartner bestimmen, werde Nordkorea wissen, dass die USA bereit seien.Zuvor hatte Biegun Außenministerin Kang Kyung-wha einen Höflichkeitsbesuch abgestattet und war mit Vizeaußenminister Cho Sei-young zu einem strategischen Dialog zusammengekommen. Dabei vereinbarten beide Seiten, ständig Bemühungen zu unternehmen, um in den festgefahrenen Verhandlungen über die Aufteilung der Stationierungskosten der US-Truppen in Korea möglichst bald ein für beide Seiten akzeptables Ergebnis erzielen zu können.Sie einigten sich auch, über eine Einladung Südkoreas zum G7-Gipfel und eine Erweiterung der Gruppe der Sieben auf elf oder zwölf Staaten enge Beratungen fortzusetzen.Biegun wird sich am Donnerstag am Präsidentensitz mit dem neuen nationalen Sicherheitsberater Suh Hoon treffen und somit sein dreitägiges Besuchsprogramm in Südkorea beenden. Anschließend wird er nach Japan weiterreisen.