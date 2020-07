Ministerpräsident fordert hochrangige Beamte mit mehreren Wohnungen zum Verkauf auf

Photo : YONHAP News

Ministerpräsident Chung Sye-kyun hat hochrangige Beamte, die mehrere Wohnungen besitzen, zu einem schnellen Verkauf aufgefordert.Chung unterbreitete die Forderung während einer Regierungssitzung zu Covid-19 am Mittwoch. Er wies die Ministerien an, den Stand des Wohnungsbesitzes hochrangiger Beamten zu ermitteln und Maßnahmen zu treffen, damit Besitzer von mindestens zwei Wohnungen diese möglichst bald verkaufen könnten.Die Stimmung in der Öffentlichkeit verschlechterte sich in letzter Zeit, da viele hochrangige Beamte mehrere Wohnungen besitzen, während die Regierung den Besitz von Wohnungen zu spekulativen Zwecken und mehreren Wohnungen eindämmen will.Dem Büro des Ministerpräsidenten zufolge wird erwogen, solche Beamte zum Verkauf noch innerhalb dieses Jahres aufzufordern.Der Premier betonte, dass hochrangige Beamte ein Vorbild sein müssten. Ohne Vertrauen der Bürger könnte keine Maßnahme eine Wirkung haben.