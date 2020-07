Wirtschaft Börse in Seoul verliert zweiten Tag in Folge an Boden

Die südkoreanische Börse hat am Mittwoch den zweiten Tag in Folge an Boden verloren.



Der Leitindex Kospi verlor 0,24 Prozent auf 2.158,88 Zähler.



Da die Zahl der täglichen Corona-Neuinfektionen in den USA weiter über 50.000 liege, seien die Anleger über eine mögliche Verzögerung der wirtschaftlichen Erholung besorgt, sagte Seo Sang-young von Kiwoom Securities der Nachrichtenagentur Yonhap.