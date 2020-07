Biegun schließt Südkorea-Besuch heute ab

Photo : YONHAP News

Der stellvertretende US-Außenminister Stephen Biegun will seinen Südkorea-Besuch heute abschließen.Der US-Diplomat trifft sich am Morgen mit dem neuen nationalen Sicherheitsberater Suh Hoon. Beide wollen über Wege sprechen, wie der Dialog mit Nordkorea fortgesetzt werden kann.Später wird Biegun mit Mitarbeitern der US-Botschaft in Seoul zu Mittag essen und anschließend vom Stützpunkt Osan nach Japan aufbrechen.Biegun war am Dienstag in Südkorea eingetroffen. Am Mittwoch führte er Gespräche mit Außenministerin Kang Kyung-wha, Vizeaußenminister Cho Sei-young und dem Chefunterhändler für die Atomgespräche mit Nordkorea, Lee Do-hoon.