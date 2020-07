Südkoreaner in Frankreich rassistischem Angriff ausgesetzt

Photo : YONHAP News

Ein südkoreanischer Student in Frankreich ist Opfer einer rassistisch motivierten Attacke geworden.Nach Angaben der französischen Regionalzeitung „Midi Libre“ und der Koreanergemeinde am Mittwoch (Ortszeit) wurde ein 29-jähriger Koreaner am Dienstag gegen 23.30 Uhr in der Stadtmitte von Montpellier von mehreren Teenagern angegriffen. Der Mann wurde durch Messerstiche verletzt.Der Student war während eines Spaziergangs mit zwei Freunden von einheimischen Jugendlichen rassistisch beleidigt worden. Nachdem der Koreaner eine Entschuldigung hierfür gefordert hatte, kam es zum Streit und schließlich zur Attacke.Der Koreaner wurde von Sanitätern ins nächste Krankenhaus gebracht und wird dort behandelt. Wie verlautete, sei er schwer verletzt.Die französische Polizei nahm in der Nähe des Tatortes drei Teenager mit albanischen Wurzeln fest. Ein Mitarbeiter der südkoreanischen Botschaft teilte mit, sich derzeit bei der Polizei über den genauen Sachverhalt zu informieren.