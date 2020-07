Außenministerin spricht mit katarischem Amtskollegen über Covid-19

Photo : YONHAP News

Außenministerin Kang Kyung-wha hat mit ihrem katarischen Amtskollegen über die Reaktion auf Covid-19 und den bilateralen Personenaustausch gesprochen.In dem Telefongespräch am Mittwoch habe Kang sich dafür bedankt, dass Katar wieder südkoreanische Geschäftsleute einreisen lasse und Südkoreanern geholfen habe, die in der Corona-Krise in dem Scheichtum gestrandet waren.Auch habe sie nach Angaben ihres Ministeriums um Unterstützung für einen Vertrag zwischen der staatlichen Ölfirma und südkoreanischen Werften gebeten. In dem Vertrag hatten sich beide Seiten geeinigt, dass die Schiffsbauer Kapazitäten für den Bau von LNG-Tankern freihalten.Katars stellvertretender Premierminister und gleichzeitig Außenminister Abdulrahman al-Thani habe gesagt, dass der Personenaustausch wieder aufgenommen werden könne, sobald die Zahl der Coronavirus-Fälle zurückgehe.Der LNG-Vertrag sei symbolischer Natur für die bilaterale Zusammenarbeit auf diesem Gebiet, habe es geheißen.