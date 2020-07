US-Verteidigungsminister nennt Nordkorea einen Schurkenstaat

Photo : YONHAP News

US-Verteidigungsminister Mark Esper hat Nordkorea und Iran als Schurkenstaaten bezeichnet.Entsprechendes sagte der Minister in einem Dankesvideo, das am Dienstag an Mitarbeiter verschickt wurde, die an der Implementierung der nationalen Verteidigungsstrategie beteiligt waren.Esper führte darin die Beseitigung von Terroristen und den Schutz der freien Schifffahrt in umstrittenen Gewässern als Erfolge an.Auch habe sein Ministerium von aggressiven Aktivitäten von Schurkenstaaten wie Nordkorea und Iran und ähnlich gesinnten Staaten wie Russland und China abgeschreckt.Esper hatte Nordkorea und Iran zuletzt im Februar und davor im Dezember als Schurkenstaaten bezeichnet.