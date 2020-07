Politik Parlamentsausschüsse diskutieren über Petition gegen Antidiskriminierungsgesetz

Die Nationalversammlung wird sich mit einer Petition gegen ein von der Gerechtigkeitspartei eingereichtes umfassendes Antidiskriminierungsgesetz beschäftigen.



Der Petition hätten mehr als 100.000 Menschen zugestimmt, damit habe sie ihre Gültigkeit erhalten, teilte das Parlament am Mittwoch mit.



Die Nationalversammlung hatte letztes Jahr ein elektronisches Petitionssystem eingeführt. Sollte eine Petition auf ihrer Petitionsseite innerhalb von 30 Tagen von mindestens 100.000 Menschen unterstützt werden, werden zuständige Ausschüsse darüber beraten.



Die Petition ist die erste in der 21. Nationalversammlung, die auf diese Weise überprüft wird. Das Sekretariat leitete die Petition an elf Ausschüsse, einschließlich des Ausschusses für Gesetzgebung und Justiz, weiter.



Die Petition war am 24. Juni veröffentlicht worden. Das umfassende Antidiskriminierungsgesetz fördere die Homosexualität, beeinträchtige damit gesunde Familien und zerstöre die grundlegende Moral, welche die Gesellschaft aufrechterhalte, behauptet der Antragsteller.



Unterdessen unterstützten 11.000 Menschen mit Stand von 16 Uhr am Mittwoch eine Petition, mit der eine Gesetzgebung für das Diskriminierungsverbot verlangt wird.