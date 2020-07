Präsident Moon bekräftigt Absicht für Förderung von Stoff-, Zuliefer- und Ausrüstungsindustrie

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in hat betont, dass Südkorea die Krise in eine Chance verwandeln und zu einer starken Nation in der Stoff-, Zuliefer- und Ausrüstungsindustrie aufsteigen werde.Das sagte Moon beim Besuch einer Fabrik der Firma SK Hynix am Donnerstag, ein Jahr nachdem Japan seine Bestimmungen für den Export von drei Halbleiter- und Displaymaterialien nach Südkorea verschärft hatte. Dem Halbleiterhersteller gelang inzwischen die einheimische Produktion eines dieser Materialien.Der Staatschef brachte Fortschritte bei der einheimischen Produktion von Materialien, Teilen und Ausrüstung in den letzten zwölf Monaten zur Sprache. Es sei vor allem wichtig, dass die Nation das Selbstvertrauen gewonnen habe, dass alles machbar sei.Südkorea werde einen anderen Weg als Japan beschreiten. Südkorea werde zur Stabilisierung der globalen Versorgungsketten beitragen und mit der internationalen Gemeinschaft kooperieren, sagte Moon.Er sagte weiter, Südkorea wolle die Weltfabrik der Hightech-Industrie werden. Für die Anlockung solcher Betriebe ins Land würden in den nächsten fünf Jahren 1,5 Billionen Won (1,25 Milliarden Dollar) eingesetzt.Der Präsident teilte auch den Plan mit, einen Cluster der Hightech-Industrie zu errichten, in dem Unternehmen auf Angebots- und Nachfrageseite aus dem In- und Ausland kooperieren könnten. Er betonte, dass Südkorea mit erfolgreichen Maßnahmen zur Eindämmung von Covid-19 nachgewiesen habe, dass es der sicherste Investitionsort der Welt sei.Moon wurde von Regierungsbeamten wie Finanzminister Hong Nam-ki und auch von SK-Chef Chey Tae-won begleitet.