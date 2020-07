Sport Erster Fechtwettbewerb nach Corona-Ausbruch in Südkorea

Erstmals nach der Corona-Pause findet in Südkorea wieder ein Fechtwettbewerb statt.



Der Koreanische Fechtverband beschloss, vom 13. bis 15. Juli in Yanggu den Wettbewerb für Oberschüler im Rahmen einer nationalen Fechtmeisterschaft auszutragen. Jüngst erfolgte die Anmeldung der Teilnehmer.



In Südkorea fanden seit der Auswahl der Kinder-Nationalmannschaft im Januar keine Fechtwettkämpfe mehr statt. Internationale Wettkämpfe sind seit Mitte Mai ausgesetzt.



Die nationale Fechtmeisterschaft sollte ursprünglich Mitte Juni stattfinden. Angesichts des Termins für die Reifeprüfung beschloss der Fechtverband, zunächst den Oberschülerwettbewerb zu veranstalten.