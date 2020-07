Südkorea meldet 50 neue Covid-19-Fälle

Photo : YONHAP News

In Südkorea sind am Mittwoch 50 Corona-Neuinfektionen bestätigt worden.Damit wurde zum siebten Mal in diesem Monat die 50er-Marke übertroffen.Nach Angaben der Zentren für Krankheitskontrolle und -prävention am Donnerstag stieg die Zahl der bisher bestätigten Corona-Infizierten im Land mit Stand von 0 Uhr auf 13.293.Bei 28 neuen Fällen handelt es sich um lokale Infektionen. Allein in Gwangju wurden 15 lokale Infektionen nachgewiesen. Dort werden immer mehr Ansteckungsfälle im Zusammenhang mit Tür-zu-Tür-Geschäften und mit einem privaten Bildungsinstitut für staatliche Prüfungen gemeldet.In der Hauptstadtregion wurden 19 Ansteckungsfälle bekannt, jeweils acht in Seoul und der Provinz Gyeonggi sowie drei in Incheon.Am Mittwoch wurden zwei weitere Todesfälle durch das Corona-Virus gemeldet. Die Zahl der Corona-Toten stieg damit auf 287. Die Zahl der genesen aus der Quarantäne entlassenen Infizierten kletterte um 49 auf 12.019.