Bucheon Fantastisches Filmfestival eröffnet

Photo : YONHAP News

Das Bucheon Internationale Fanatastische Filmfestival ist am Donnerstag eröffnet worden.Eine Woche lang werden etwa 190 Filme aus 40 Ländern gezeigt. Der Eröffnungsfilm ist die koreanische Produktion „Whispering Corridors 6: The Humming“.Wegen Covid-19 wird jedoch auf Auftritte von Schauspielern auf dem roten Teppich und Fototermine verzichtet. Es finden keine Eröffnungs- und Abschlusszeremonie statt.Für die Eindämmung einer Corona-Ausbreitung werden Filme lediglich in einem Kinokomplex aufgeführt. Am Eingang wurden eine Wärmebildkamera und eine Desinfektionseinrichtung eingerichtet. Zwischen den Zuschauern wird Abstand gehalten, nach jeder Aufführung erfolgt eine Desinfektion.Online werden über 60 Filme aufgeführt. Gespräche mit Regisseuren werden über eine mobile Applikation gezeigt.