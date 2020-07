Medien: Amazon zahlt Geldstrafe wegen Lieferungen an Nordkorea und Iran

Photo : YONHAP News

Amazon muss wegen der Verletzung von Sanktionen gegen Nordkorea und weitere Länder der US-Regierung eine Geldstrafe zahlen.Fox News berichtete am Mittwoch (Ortszeit), dass Amazon zugegeben habe, Geschäfte mit auf der US-Sanktionsliste stehenden Ländern wie Nordkorea, Kuba, Iran und Syrien gemacht zu haben. Der Onlineversandhändler werde dem US-Finanzministerium ein Bußgeld in Höhe von 134.523 Dollar zahlen.Wie festgestellt wurde, habe Amazon Waren an Einwohner in diesen Ländern oder Mitarbeiter ihrer Auslandsmissionen verkauft und dies der US-Regierung nicht gemeldet. Es gebe mehrere hundert Fälle von Sanktionsverletzungen.Ein Problem im Bestellsystem Amazons ermöglichte, in einem sanktionierten Land Waren zu bestellen. Amazon will das System verbessern, damit Bestellungen aus den betroffenen Ländern automatisch verhindert werden.