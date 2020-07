Politik Regierung will 190 Milliarden Won für Entwicklung von Covid-19-Medikament und Impfstoff einsetzen

Die Regierung will für die Entwicklung von Medikamenten und Impfstoffen gegen Covid-19 190 Milliarden Won aus einem Nachtragshaushalt zügig einsetzen.



Laut den zuständigen Ministerien wie dem Gesundheitsministerium wurde am Donnerstag bei einer Regierungssitzung über Pläne zur Budgetausführung im Zusammenhang mit der Entwicklung von Covid-19-Medikamenten und Impfstoffen diskutiert.



Im am 3. Juli vom Parlament gebilligten dritten Zusatzbudget sind insgesamt 193,6 Milliarden Won (161 Millionen Dollar) in diesem Zusammenhang eingeplant. Davon werden 111,5 Milliarden Won (92,8 Millionen Dollar) für die Medikamenten- und Impfstoffentwicklung eingesetzt.



94 Milliarden Won davon werden Unternehmen für klinische Tests zur Verfügung gestellt. 17,5 Milliarden Won werden für vorklinische Studien, wie die Ermittlung und Tests von Kandidatenmaterialien, bereitgestellt.



Für die Verbesserung von Gütern und Geräten zur Seuchenbekämpfung werden 35,7 Milliarden Won ausgegeben.