Kim Yo-jung: Kein weiterer Gipfel mit USA in diesem Jahr

Photo : YONHAP News

Kim Yo-jong, die Schwester des nordkoreanischen Machthabers, hat die Möglichkeit von Spitzengesprächen mit den USA noch in diesem Jahr ausgeschlossen.Das sei ihre persönliche Meinung, wurde sie von der staatlichen Nachrichtenagentur KCNA zitiert. Doch man wisse nie, was passieren werde, hieß es weiter.Ein weiteres Spitzentreffen wäre für Nordkorea "unnötig und nutzlos", solange beide Seiten nicht in der Lage seien, ihre Differenzen zu beseitigen.Nordkorea sage nicht, niemals zu denuklearisieren. Doch könne es zum jetzigen Zeitpunkt nicht nuklear abrüsten.Kim betonte erneut die Notwendigkeit, dass gleichzeitig Schritte unternommen werden müssten, um die Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel zu verwirklichen. Die USA sollten wichtige und unumkehrbare Maßnahmen ergreifen.Weiter sagte sie, dass das Verhältnis zwischen ihrem Bruder Kim Jong-un und US-Präsident Donald Trump gut bleibe. Sie solle seine Botschaft an Trump weiterleiten und ihm Erfolg bei seiner Arbeit wünschen.