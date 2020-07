„Map of the Soul: 7“ von BTS im US-Markt meistverkauftes Album im ersten Halbjahr

Photo : YONHAP News

„Map of the Soul: 7“ der K-Pop-Gruppe BTS ist das meistverkaufte Album in den USA im ersten Halbjahr 2020 geworden.Laut Nielsen Music wurde das Album insgesamt 552.000 Mal verkauft und führte damit die Verkaufsrangliste der Top-10-Alben an. Für die Zählung wurden verkaufte Exemplare in allen Formen einschließlich physischer CDs, LPs und Kassetten sowie digitaler Downloads berücksichtigt.Bei „Map of the Soul: 7“ hätten CDs 96 Prozent des gesamten Absatzes ausgemacht, so Billboard.BTS rangierten auch in Bezug auf physische Alben mit 528.000 verkauften Kopien auf Platz eins. Im ersten Halbjahr ist „Map of the Soul: 7“ das einzige Album in den USA, das die Marke von einer halben Million übertraf.