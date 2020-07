Südkorea meldet 45 neue Covid-19-Fälle

Photo : YONHAP News

In Südkorea sind am Donnerstag 45 neue Covid-19-Fälle bestätigt worden.Wie die Zentren für Krankheitskontrolle und -prävention am Freitag mitteilten, sei die Zahl der bisher nachgewiesen Corona-Infektionen im Land damit auf 13.338 gestiegen.Die tägliche Zahl der gemeldeten Neuinfektionen schwankt seit Tagen zwischen 40 und 70.Bei 22 neuen Fällen handelt es sich um lokale Infektionen, während 23 aus dem Ausland eingeschleppte Fälle sind.Die Zahl der genesen aus der Quarantäne entlassenen Patienten kletterte um 46 auf 12.065.Am Donnerstag wurde ein weiterer Todesfall im Zusammenhang mit Covid-19 bestätigt. Die Zahl der Corona-Toten liegt nun bei 288, die Sterblichkeitsrate bei 2,16 Prozent.