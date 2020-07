Parteien äußern Beileid nach Tod von Seouler Bürgermeister

Photo : YONHAP News

Nach dem plötzlichen Tod des Oberbürgermeisters von Seoul, Park Won-son, haben sich politische Kreise schockiert gezeigt und Beileid ausgesprochen.Die regierende Minjoo-Partei Koreas sagte die meisten Termine außer einer Vorstandssitzung ab, darunter eine am Vormittag geplante Diskussion mit der Regierung über Immobilienmaßnahmen.Parteichef Lee Hae-chan sagte, er würdige das Leben und die Ehre des Verstorbenen, der sich lebenslang für die Bürger aufgeopfert habe.Der Fraktionschef der Partei für Zukunft und Integration, Joo Ho-young, sagte, er finde die tragische Entscheidung bedauerlich. Joo richtete tröstende Worte an Parks Hinterbliebene.Joo hatte am Vorabend eine SMS an die Abgeordneten der Partei geschickt und sie zur Vorsicht bei Worten und Taten gemahnt.Die Gerechtigkeitspartei sprach als erste Partei Beileid aus und sagte, man sei voller Trauer, wenn man auf das Leben des Verstorbenen zurückblicke.