Badestrände in Provinz Gangwon öffnen heute

Photo : YONHAP News

Trotz der anhaltenden Corona-Epidemie haben Badestrände an der Ostküste in der Provinz Gangwon heute geöffnet.Nach Angaben der sechs Städte und Landkreise an der Ostküste öffneten Strände in Sokcho, Samcheok, Goseong und Yangyang am Freitag. In Donghae soll am 15. Juli die Öffnung erfolgen, in Gangneung am 17. Juli.In mehreren Dörfern wurde angesichts der Corona-Krise auf den Betrieb kleiner Strände verzichtet. Daher werden dieses Jahr lediglich 80 Strände in Betrieb sein, nach 92 im letzten Jahr.Die Städte und Landkreise wollen für Corona-Schutzmaßnahmen für Urlauber wie die Abstandshaltung und das Tragen einer Maske sowie für Maßnahmen für häufig frequentierte Einrichtungen wie Toiletten ihr Bestes tun.