Landesweit Monsunregen

Am Freitag sorgt eine Monsunregenfront in Südkorea landesweit für Regenfälle.In der Region Gyeongsang und an der Ostküste (bis Samstag) werden ortsweise über 200 Millimeter Niederschläge erwartet.Der Regen soll am späten Nachmittag auf der Insel Jeju und in der Region Jeolla aufhören und in der Nacht in den meisten übrigen Regionen.Am Samstag wird die Regenfront vorläufig nach Süden ziehen und in binnenländischen Gebieten der Regionen Chungcheong, Nord-Jeolla und Gyeongsang für Regenfälle sorgen.Auf Jeju und an der Südküste wird am Sonntag wieder Regen fallen. Am Montag werden landesweit Regenfälle erwartet.