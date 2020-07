Abschiedsbrief von Seouler Bürgermeister veröffentlicht

Photo : YONHAP News

Ein Abschiedsbrief des tot aufgefundenen Oberbürgermeisters von Seoul, Park Won-soon, ist veröffentlicht worden.Parks Chefsekretär Go Han-seok veröffentlichte am Freitag in der Klinik der Seoul Nationaluniversität, wo eine Trauerstätte eingerichtet wurde, vor Reportern den Abschiedsbrief. Die Notiz wurde auf dem Schreibtisch im Arbeitszimmer seiner Residenz gefunden.Es tue ihm für alle leid, schrieb Park darin. Er danke allen, die in seinem Leben mit ihm zusammen gewesen seien. Er habe stets Mitleid mit seiner Familie, der er nur Leid zugefügt habe.Er bat darum, seine Leiche zu verbrennen und die Asche am Grab seiner Eltern zu verstreuen. Zum Schluss schrieb er, „Auf Wiedersehen an alle“.Go sagte, dass die Veröffentlichung des Abschiedsbriefs auf Wunsch der Hinterbliebenen erfolge.