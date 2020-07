Wirtschaft Börse in Seoul verliert 0,81 Prozent

Südkoreas Börse hat am Freitag 0,81 Prozent verloren.



Der Leitindex Kospi beendete den Handel bei einem Stand von 2.150,25 Zählern. Grund sei laut Analysten die Sorge der Anleger gewesen, dass die Corona-Infektionszahlen weltweit weiter steigen.



Der Anstieg in den USA habe auch in Südkorea zu einem Ausverkauf geführt, sagte Seo Sang-young von Kiwoom Securities gegenüber der Nachrichtenagentur Yonhap.