Nordkorea droht Großbritannien wegen Sanktionen

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat Großbritannien wegen der gegen nordkoreanische Organisationen verhängten Sanktionen gedroht.Das Königreich hatte letzte Woche Sanktionen gegen 49 Einzelpersonen und Organisationen in Ländern wie Russland, Saudi-Arabien, Myanmar und Nordkorea verhängt. Begründet wurde dies mit offenkundigen Menschenrechtsverstößen.In Nordkorea sind das Ministerium für Staatssicherheit und das Büro für Umerziehung des Ministeriums für Volkssicherheit davon betroffen. Grund ist ihre Verwicklung in den Betrieb von Gefangenenlagern.Ein Sprecher des nordkoreanischen Außenministeriums bezeichnete Großbritannien am Samstag als Marionette der USA. London habe seine Entscheidung auf der Grundlage von Lügen nordkoreanischer Flüchtlinge getroffen. Es handele sich um eine unverhohlene Einmischung in innere Angelegenheiten, Großbritannien werde den Preis dafür bezahlen, hieß es weiter.