Nationales 500 von Covid-19 genesene Shincheonji-Anhänger spenden diese Woche Blutplasma

500 von Covid-19 genesene Mitglieder der Shincheonji Kirche Jesu in Daegu spenden diese Woche Blutplasma.



Die Zentren für Krankheitskontrolle und -prävention teilten mit, in Kooperation mit dem Roten Kreuz ab Montag fünf Tage lang vor dem Krankenhaus der Kyungpook Nationaluniversität drei Wagen für die Blutabnahme bereitzustellen, um Blutplasma zu entnehmen.



Die Sekte steht im Zentrum der explosionsartigen Ausbreitung von Covid-19 in Daegu und der Provinz Nord-Gyeongsang im Februar und März. Sie hatte im Juni die Bereitschaft erklärt, Blutplasma von 4.000 Genesenen zu spenden. Bis 10. Juli wurde jedoch Plasma von nur 55 Mitgliedern gespendet, da es in Daegu lediglich drei Krankenhäuser gibt, die eine Plasmaentnahme durchführen können.



Bisher wurde landesweit Blutplasma von etwa 170 Covid-19-Genesenen gesammelt, diese Woche werden klinische Tests damit aufgenommen. Die Plasma-Spenden von 500 Shincheonji-Anhängern werden für die Produktion eines Medikaments aus Plasma verwendet.



Die Shincheonji-Kirche wurde von der Stadtverwaltung sowie Kleinhändlern und -unternehmern in Daegu verklagt, weil sie eine Ausbreitung von Covid-19 in der Stadt verursacht habe. Daher wird die Plasmaspende als Versuch der Wiedergutmachung und Verbesserung des Ansehens der Sekte verstanden.