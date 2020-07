Zahl der Corona-Neuinfektionen auf über 60 geklettert

Photo : YONHAP News

In Südkorea sind am Sonntag erstmals seit fünf Tagen wieder mehr als 60 neue Covid-19-Fälle bestätigt worden.Grund ist die deutliche Zunahme der eingeschleppten Fälle.Nach Angaben der Zentren für Krankheitskontrolle und -prävention am Montag wurden mit Stand von 0 Uhr innerhalb von 24 Stunden 62 Neuinfektionen nachgewiesen. Damit sei die Zahl der bisher bestätigten Covid-19-Fälle im Land auf 13.479 gestiegen.Bei 19 neuen Fällen handelt es sich um lokale Infektionen, bei 43 um aus dem Ausland eingeschleppte Infektionen.Damit übertraf die Zahl der importierten Fälle erstmals seit Ende März die 40er-Marke. Es wurde zudem den 18. Tag in Folge ein zweistelliger Anstieg verzeichnet.18 der 43 eingeschleppten Fälle wurden im Zuge der Einreisekontrolle erfasst.Am Sonntag wurde kein Todesfall im Zusammenhang mit Covid-19 gemeldet. Die Zahl der Corona-Toten beträgt weiterhin 289, die Sterblichkeitsrate 2,14 Prozent.