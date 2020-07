VR-Tour von Palast Deoksu mit Smartphone ab heute möglich

Photo : YONHAP News

Der Palast Deoksu in Seoul kann ab heute bei einem virtuellen Rundgang bestaunt werden.Das Zentrum für Königspaläste und Grabstätten der Behörde für Kulturerbe teilte mit, am Montag in Kooperation mit SK Telecom eine VR (virtuelle Realität)-Tour der Seojojeon-Halle des Palastes zu starten.Mittels der vom Mobilfunkanbieter entwickelten Applikation „Jump VR“ kann man ohne VR-Gerät auf dem Smartphone 360-Grad-Bilder des Innenraums der Seojojeon-Halle besichtigen, während Erläuterungen zu hören sind.Die VR-Tour wird angesichts der Einschränkungen der Palastbesuche infolge von Covid-19 angeboten.Laut der Behörde für Kulturerbe besuchten im ersten Halbjahr lediglich 470.000 Menschen, ein Drittel verglichen mit dem Vorjahr, den Palast Deoksu, einen Königspalast aus der Joseon-Zeit.