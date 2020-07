Umfrage: Zustimmungswert für Präsident Moon auf Vier-Monats-Tief gefallen

Photo : YONHAP News

Der Zustimmungswert für Präsident Moon Jae-in ist auf den tiefsten Stand seit vier Monaten gefallen.Zudem ging es die siebte Woche in Folge abwärts.In einer vom 6. bis 10. Juli durchgeführten Umfrage von Realmeter bewerteten 48,7 Prozent der Befragten Moons Arbeit positiv. Das sind 1,1 Prozentpunkte weniger als in der Woche davor. Es ist der tiefste Stand seit der dritten Märzwoche.Der Anteil der negativen Bewertungen nahm um einen Prozentpunkt auf 46,5 Prozent zu. Damit wurde ebenfalls seit der dritten Märzwoche der höchste Stand erreicht.Realmeter führte den Rückgang der Beliebtheit auf die festgefahrenen innerkoreanischen Beziehungen, die umstrittene Umwandlung in unbefristete Beschäftigungsverhältnisse bei der Betreibergesellschaft des Flughafens Incheon sowie Enttäuschung über die Immobilienmaßnahmen zurück.Unter den Parteien verbesserte sich die Minjoo-Partei Koreas um 1,4 Prozentpunkte auf 39,7 Prozent. Die Partei für Zukunft und Integration verlor 0,4 Prozentpunkte auf 29,7 Prozent. Die Gerechtigkeitspartei kam auf 5,9 Prozent, die Offene Demokratische Partei auf 5,1 Prozent, die Partei des Volks auf 2,9 Prozent.Befragt wurden im Auftrag des Senders YTN landesweit 2.515 Wähler. Das Konfidenzniveau wird mit 95 Prozent angegeben, die Fehlerquote mit plus/minus 2,0 Prozentpunkten.