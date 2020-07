Kim Joo-hyung wird jüngster Sieger auf Südkoreas Profi-Golftour

Photo : YONHAP News

Kim Joo-hyung hat auf der Koreanischen Tour, der vom Koreanischen Verband der Berufsgolfer KPGA betriebenen Profi-Golftour der Herren, Rekorde geschrieben.Der 18-Jährige siegte am Sonntag bei den KPGA Gunsan CC Open mit insgesamt 16 unter Par (268 Schläge).Kim war am Tag seines Sieges 18 Jahre und 21 Tage alt, damit wurde er der bisher jüngste Sieger unter den Profi-Golfern auf der Koreanischen Tour. Zudem gewann er das Turnier lediglich drei Monate und 17 Tage nach der Aufnahme in den KPGA, damit innerhalb der kürzesten Zeit.