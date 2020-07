Bestattungszeremonie für verstorbenen Oberbürgermeister Seouls online übertragen

Photo : YONHAP News

Die Bestattungszeremonie für den verstorbenen Oberbürgermeister Seouls, Park Won-soon, ist online übertragen worden.Aufgrund der Corona-Krise waren nur rund 100 Personen bei der Bestattung zugelassen. Die 40-minütige Zeremonie wurde ab 8.30 Uhr am Rathaus Seoul abgehalten und konnte auf dem offiziellen YouTube-Kanal der Stadtverwaltung live verfolgt werden.In seiner Trauerrede sagte der emeritierte Professor der Seoul National Universität Paik Nak-chung, dass nun die Zeit des Trauerns sei. Die Bewertung von Parks Leistungen als Persönlichkeit des öffentlichen Lebens werde und solle nach der Trauerzeit beginnen.Hintergrund ist, dass Park sich am Freitag das Leben nahm, nachdem tags zuvor eine ehemalige Mitarbeiterin ihn wegen sexueller Belästigung angezeigt hatte.Der Vorsitzende der Minjoo-Partei Koreas, Lee Hae-chan, sagte in seiner Rede, Park sei das Symbol schlechthin für Südkoreas Bürgerrechtsbewegung. Er hob daher seine Errungenschaften als Menschenrechtsanwalt und Aktivist hervor.