Gesundheitsminister: Herdenimmunität gegen Covid-19 unmöglich

Photo : YONHAP News

Nach Einschätzung der Regierung ist ein Vorgehen gegen Covid-19 aufgrund einer Herdenimmunität unmöglich.Diese Einschätzung teilte Gesundheitsminister Park Neung-hoo am Sonntag anhand des Ergebnisses einer Untersuchung zur Bildung von Antikörpern vor der Presse mit.Jüngst sei bei 3.055 Menschen untersucht worden, ob neutralisierende Antikörper gegen Covid-19 gebildet worden seien. Es habe sich herausgestellt, dass lediglich eine einzige Person, nämlich 0,033 Prozent, Antikörper habe. Das zeige, dass es de facto unmöglich sei, dass in der südkoreanischen Gesellschaft eine Herdenimmunität erreicht werde, sagte Park.Es sei unvermeidlich, dass Covid-19 ein bis zwei Jahre lang grassieren werde, bevor ein wirksamer Impfstoff entwickelt sei. Die Gesellschaft müsse bis dahin ständig die Ausbreitung von Covid-19 in Zaum halten und zugleich das Alltagsleben und die Seucheneindämmung miteinander in Einklang bringen. Damit man mit Covid-19 koexistieren könne, müsse eine neue Gesellschaftskultur, in der das Leben und die Seucheneindämmung harmonieren, als grundlegende Lebensform akzeptiert werden, betonte er.