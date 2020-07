Verteidigungsministerium: General Paik Sun-yup wird auf Nationalfriedhof in Daejeon beerdigt

Photo : YONHAP News

Laut dem Verteidigungsministerium wird der Leichnam von Paik Sun-yup, einem berühmten Helden des Koreakriegs und dem ersten Vier-Sterne-General Südkoreas, auf dem Nationalfriedhof in Daejeon beigesetzt.Das hätten die zuständigen Behörden wie das Ministerium für Patrioten- und Veteranenangelegenheiten nach einer Beratung mit Paiks Familie beschlossen, sagte der stellvertretende Sprecher des Verteidigungsministeriums, Moon Hong-sik, vor der Presse am Montag. Soweit er wisse, seien auf dem Nationalfriedhof in Seoul keine Plätze mehr frei.Die Entscheidung erfolgte inmitten der Kontroverse darüber, wo Paik angesichts seines Diensts in der japanischen Armee während der japanischen Kolonialherrschaft über Korea beerdigt werden sollte.Viele Konservative fordern, dass Paik zusammen mit seinen Kameraden auf dem Nationalfriedhof in Seoul beigesetzt werden sollte. Dagegen lehnen liberale Gruppen und Organisationen für Unabhängigkeitskämpfer seine Beerdigung sogar in Daejeon ab und weisen darauf hin, dass er im Jahr 2009 in eine Liste pro-japanischer Kollaborateure aufgenommen worden war.Die vom Heer organisierte Trauerfeier für Paik wird am Mittwoch auf dem Nationalfriedhof in Daejeon stattfinden. Paik starb am Freitag im Alter von 99 Jahren.