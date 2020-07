Photo : YONHAP News

Südkoreas Börse hat am Montag zulegen können.Der Leitindex Kospi rückte um 1,67 Prozent auf 2.186,06 Zähler vor.Das wichtigste Ereignis in dieser Woche sind die angekündigten Details des koreanischen New Deal, sagte Han Dae-hoon von SK Securities der Nachrichtenagentur Yonhap.