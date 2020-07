Cho Nam-joo für französischen Literaturpreis nominiert

Photo : YONHAP News

Die koreanische Romanautorin Cho Nam-joo ist für einen französischen Literaturpreis nominiert worden.Das Koreanische Institut für Literaturübersetzung teilte am Montag mit, dass Chos Bestseller „Kim Ji-young, Geboren 1982“ zu den ersten zehn Nominierten des Emile Guimet Preises für asiatische Literatur zähle.Den Literaturpreis stiftete das Museum Guimet, ein Museum asiatischer Künste in Paris, im Jahr 2017. Der Preis wird jedes Jahr für ein asiatisches Literaturwerk verliehen, das in die französische Sprache übersetzt und herausgegeben wurde.Der renommierte südkoreanische Romanautor Hwang Sok-yong hatte den Preis 2018 mit „In der Abenddämmerung“ gewonnen.Im September werden fünf Werke in die engere Auswahl genommen, um im November den Preisträger bekannt zu geben.Unterdessen wurden „Der gute Sohn“ von Jeong Ju-jeong und „Der Riss“ von Pyun Hye-young für den deutschen LiBeraturpreis nominiert.Der LiBeraturpreis wird ausschließlich an Autorinnen aus Afrika, Asien und Lateinamerika verliehen, um die Literatur dieser Regionen deutschen Lesern bekannt zu machen.Dieses Jahr befinden sich zwölf Kandidatinnen in der engeren Auswahl. Die Preisträgerin wird durch eine Online-Abstimmung unter Lesern in der ganzen Welt festgelegt, das Ergebnis wird im Oktober bekannt gegeben.