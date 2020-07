Hohe Militärs erweisen verstorbenem Kriegshelden letzte Ehre

Photo : YONHAP News

Hohe südkoreanische und US-amerikanische Militärs haben dem verstorbenen Kriegshelden Paik Sun-yop die letzte Ehre erwiesen.Generalstabschef Park Han-kim besuchte am Montag den Traueraltar am Asan-Krankenhaus im Osten Seouls gemeinsam mit dem US-Kommandeur Robert Abrams.Abrams schrieb in das Kondolenzbuch, dass er im Namen des US-Kommandos in Korea und des UN-Kommandos Paiks Familie sein tiefstes Beileid ausspreche.Generalstabschef Park sagte Reportern, wenn der militärische Geist und die Hingabe des Verstorbenen übernommen würden, könne eine lückenlose Verteidigung aufrechterhalten werden.Außenministerin Kang Kyung-wha, der frühere UN-Generalsekretär Ban Ki-moon und andere ranghohe Persönlichkeiten aus Politik und Wirtschaft erwiesen dem verstorbenen General ebenfalls die letzte Ehre.