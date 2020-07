Nordkorea schaut offenbar erwartungsvoll auf designierten Vereinigungsminister

Photo : YONHAP News

Nordkorea schaut offenbar erwartungsvoll auf den designierten südkoreanischen Vereinigungsminister Lee In-young.Ein nordkoreanisches Propagandamedium verknüpfte die Entscheidung für Lee sowie Im Jong-seok als präsidialer Sonderberater für Diplomatie und Sicherheit indirekt mit Erwartungen.„Uriminzokkiri“ stellte am Dienstag Auszüge aus einem Beitrag in der südkoreanischen Internetzeitung „Jaju Sibo“ vor und zitierte dabei den Satz, „Beim diesmaligen Personalwechsel sind große Erwartungen an Lee In-young und Im Jong-seok geknüpft“.Auch wurde ein weiterer Satz zitiert, dass die beiden kritische Äußerungen zur Korea-US-Arbeitsgruppe gemacht hätten und ihre künftigen Schritte daher Aufmerksamkeit erregten.Nordkorea hatte auf die jüngsten Personalentscheidungen von Präsident Moon Jae-in im Außen- und Sicherheitsbereich bisher keine offizielle Reaktion gezeigt. Es wird davon ausgegangen, dass Nordkorea durch das Zitieren südkoreanischer Medien oder Bürgerorganisationen indirekt Erwartungen zum Ausdruck bringe.