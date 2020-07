Nationales Regierung untersucht mögliche Misshandlungen in Kinderschutzeinrichtungen

Die Regierung will Kinder in den Kinderschutzeinrichtungen befragen, um eventuelle Misshandlungen festzustellen.



Das Ministerium für Gesundheit und Soziales gab am Dienstag bekannt, dass der Zustand der Sicherheit und des Schutzes der Rechte aller 15.000 Kinder in den Kinderschutzeinrichtungen untersucht werde.



Mitarbeiter der Gebietskörperschaften und der für den Kinderschutz zuständigen Institutionen werden bis November rund 870 solcher Einrichtungen besuchen. Sie werden in zwölf Kategorien, darunter die Menschenrechtsbildung für Kinder und Beschäftigte sowie Misshandlungen durch Beschäftigte, Untersuchungen durchführen.



Für den Kinderschutz Zuständige werden Kinder treffen, um ihren Gesundheits- und Hygienezustand genau zu erfassen, weil sich für die betroffenen Kinder die Meldung von Misshandlungen eher schwierig gestaltet.