Regierungspartei entschuldigt sich beim mutmaßlichen Opfer sexueller Belästigung durch Park Won-soon

Photo : YONHAP News

Die regierende Minjoo-Partei Koreas hat sich bei einer früheren Sekretärin des verstorbenen Bürgermeisters Seouls, Park Won-soon, entschuldigt.Sie hatte letzte Woche Park wegen sexueller Belästigung angezeigt, am folgenden Tag wurde Park tot aufgefunden.Die erste offizielle Entschuldigung der Regierungspartei, der Park angehörte, wurde erst nach Parks Trauerfeier und einer Pressekonferenz von Vertretern der Ex-Sekretärin am Montag veröffentlicht.Ein Sprecher teilte entsprechende Worte des Parteichefs Lee Hae-chan mit. Er spreche der Frau angesichts ihrer Leiden Trost aus und entschuldige sich dafür, dass es zu dieser Situation gekommen sei, habe Lee gesagt.Die Partei für Zukunft und Integration teilte unterdessen mit, dass sie den Vorwurf der sexuellen Belästigung gegen Park regelrecht zur Sprache bringen wolle, weil die Bestattungsfeier bereits zu Ende gegangen sei. Die Partei wolle die Angelegenheit auch bei einer parlamentarischen Anhörung zum nominierten nationalen Polizeichef in der kommenden Woche thematisieren.Die Gerechtigkeitspartei forderte die Polizei auf, die bisher untersuchten Einzelheiten bekannt zu machen. Die liberale Partei verlangte von der Stadtverwaltung Seouls, eine Untersuchung zur Klärung der Wahrheit einzuleiten.