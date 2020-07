IFRC: 10.000 Corona-Testkits und 4.000 Masken in Nordkorea eingetroffen

Photo : YONHAP News

Eine Hilfslieferung der Internationalen Föderation der Rotkreuz- und Rothalbmond-Gesellschaften (IFRC) für die Unterstützung im Kampf gegen Covid-19 ist in Nordkorea eingetroffen.Das asiatisch-pazifische Regionalbüro der IFRC teilte am Montag (Ortszeit) dem US-Auslandssender Voice of America (VOA) mit, die Lieferung von Hilfsgütern zur Unterstützung von Covid-19-Präventionsmaßnahmen sei letzte Woche in Sinuiju eingetroffen. Sie stehe derzeit unter Quarantäne, bevor sie für die Verteilung an den nordkoreanischen Rotkreuzverband übergeben werde.Geliefert wurden 10.000 Corona-Diagnosekits und 4.000 Masken. Sie sind über die chinesischen Städte Peking und Dandong auf dem Landweg in die Grenzstadt Sinuiju befördert worden.Die IFRC hatte Ende Februar vom für Nordkorea-Sanktionen zuständigen Komitee des UN-Sicherheitsrats eine Sanktionsausnahme für die Lieferung von Hilfsgütern von acht Arten erteilt bekommen, darunter Diagnosekits, Infrarot-Thermometer und ein PCR-Testgerät. Laut IFRC wurden ein PCR-Gerät und Schutzkleidung noch nicht von Peking nach Dandong geschickt.Nordkorea behauptet immer noch, dass es weder einen Corona-Infektionsfall noch einen Todesfall im Zusammenhang mit Covid-19 im Land gebe.