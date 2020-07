Internationales Vietnam will Flüge nach Südkorea und China wieder aufnehmen

Vietnam will einige Flüge nach Südkorea, China, Japan und Taiwan wieder aufnehmen.



Das berichtete die Nachrichtenagentur dpa am Montag unter Berufung auf staatliche Medien Vietnams. Premierminister Nguyen Xuan Phuc habe bei einer Regierungssitzung am Freitag das Außenministerium angewiesen, die Wiederaufnahme von Flügen nach Seoul, Guangzhou, Tokio und Taiwan vorzubereiten.



Jedoch würden wöchentlich nur ein oder zwei Flüge erlaubt sein. Die Passagiere, die nach Vietnam kommen, müssten sich einer zweiwöchigen Quarantäne unterziehen.



Priorität werde vietnamesischen Bürgern, Investoren und Unternehmern gegeben. Die Wiederaufnahme werde Mitte Juli erwartet, hieß es.



Nach dem Covid-19-Ausbruch hatte Vietnam Anfang Februar die Flüge nach Südkorea, China (einschließlich Hongkongs) und Taiwan ausgesetzt. Ab März sind alle Flüge aus dem Ausland verboten.