Tschechien hebt Einreisebeschränkung für Südkoreaner auf

Tschechien hat erst am Montag seine Einreisebeschränkung für Südkoreaner aufgehoben.Laut der südkoreanischen Botschaft in Tschechien hob das Land die Einreisebeschränkung für Bürger aus sechs Nicht-EU-Staaten, einschließlich Südkoreas auf.Demnach dürfen sich südkoreanische Staatsbürger ohne Visum bis zu drei Monate in Tschechien aufhalten.Der Rat der Europäischen Union (EU) hatte am 30. Juni den Mitgliedsländern empfohlen, die Einreisebeschränkung für Bürger aus 14 Ländern einschließlich Südkoreas aufzuheben.