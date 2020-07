Seoul protestiert gegen erneuten Gebietsanspruch Japans auf Dokdo in Verteidigungsweißbuch

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Regierung hat gegen den erneut von Japan angemeldeten Anspruch auf Dokdo stark protestiert.Sie forderte, die Formulierung des Anspruchs unverzüglich zurückzunehmen.Anlass ist, dass Japan im diesjährigen Verteidigungsweißbuch erneut behauptet, dass die Felseninseln sein Territorium seien.Kim Jung-han, Generaldirektor für asiatische und pazifische Angelegenheiten im Außenministerium, bestellte am Dienstagvormittag den Gesandten Hirohisa Soma an der japanischen Botschaft in Seoul ein. Kim protestierte gegen den Inhalt des Weißbuchs.Die japanische Regierung hatte früher am Dienstag in einer Kabinettssitzung das Verteidigungsweißbuch 2020 angenommen. Darin steht so wie letztes Jahr, dass territoriale Fragen zum japanischen Territorium wie die Nordterritorien (Südkurrilen) und Takeshima (japanische Bezeichnung für Dokdo) noch immer ungelöst seien. Zudem wird Dokdo auf einer Landkarte als Takeshima vermerkt.Japan bezeichnet auch in seinem diplomatischen Blaubuch, das immer im April veröffentlicht wird, Dokdo als eigenes Territorium.