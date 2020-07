Exporte von Elektro- und Wasserstoffautos trotz Covid-19 gestiegen

Photo : YONHAP News

Südkorea hat im ersten Halbjahr trotz der Corona-Pandemie einen deutlichen Exportzuwachs bei umweltfreundlichen Autos erzielt.Nach Angaben des Ministeriums für Handel, Industrie und Energie wurden von Januar bis Juni 55.536 Elektroautos exportiert. Das sind 81,9 Prozent mehr verglichen mit dem Vorjahreszeitraum.Allein im Juni wurden 13.515 Einheiten, damit fast dreimal mehr als ein Jahr zuvor, ausgeführt. Damit legte der Export von Elektroautos den 35. Monat in Folge gegenüber dem Vorjahr zu. Zudem wurde drei Monate in Folge der Exportrekord erneuert.Der Export von Brennstoffzellenfahrzeugen (FCEV) nahm um 67,7 Prozent im Vorjahresvergleich auf 681 Einheiten im ersten Halbjahr zu. Im Juni wurden 232 Einheiten exportiert, das entspricht mehr als dem Vierfachen des Volumens im Vorjahreszeitraum.Ein Ministeriumsbeamter führte das Ergebnis vor allem auf die verschärften CO2-Vorgaben in den USA und Europa und die verstärkte Vermarktung von Elektroautos durch einheimische Autohersteller zurück.