Südkorea will mit Milliarden-Investitionen in New Deal bis 2025 1,9 Millionen Jobs schaffen

Photo : YONHAP News

Südkorea will mit Milliarden-Investitionen in seinen New Deal bis 2025 1,9 Millionen Arbeitsplätze schaffen.Das kündigte Präsident Moon Jae-in heute an. Südkorea solle damit zu einem wegweisenden Land werden, sagte er an seinem Amtssitz bei der Vorstellung der Blaupause für das Programm, das als Antwort auf die Corona-Krise gedacht ist.Bis 2025 würden staatliche Mittel in Höhe von 114 Billionen Won direkt investiert. Insgesamt würden 160 Billionen Won fließen, wenn auch die Ausgaben des Privatsektors und der kommunalen Regierungen berücksichtigt würden.Er hoffe, dass die koreanische Version des New Deal für Arbeitssuchende zu einer neuen Chance werde, sagte Moon.Er sprach im Zusammenhang mit den Details der Pläne von einer "Erklärung der Republik Korea für eine große Transformation, mit der ein Sprung zur wegweisenden Nation gemacht werde".Die Erklärung stehe für die Entschlossenheit der Regierung, die Republik Korea grundlegend zu verändern, sagte das Staatsoberhaupt weiter.