Verteidigungsministerium protestiert gegen Japans Anspruch auf Dokdo in Verteidigungsweißbuch

Das südkoreanische Verteidigungsministerium hat dagegen protestiert, dass Japan erneut in seinem Verteidigungsweißbuch Gebietsanspruch auf Dokdo erhob.Lee Won-ik, Generaldirektor für internationale Politik, bestellte am Dienstagnachmittag Takashi Matsumoto, einen Militärattaché der japanischen Botschaft, ins Ministerium ein. Lee erhob starken Protest gegen die Angaben zu Dokdo im japanischen Verteidigungsweißbuch 2020 und weitere einseitige Behauptungen Tokios in Bezug auf einen Radarstreit und die Beendigung des bilateralen Abkommens zum Austausch von Militärinformationen GSOMIA.Lee habe unverzügliche Korrekturen und die Unterlassung solcher Handlungen in Zukunft gefordert, teilte das Ministerium mit.Lee protestierte mit Nachdruck dagegen, dass Japan seinen ungerechten Gebietsanspruch auf Dokdo wiederholte, das historisch, geografisch und völkerrechtlich eindeutig Südkoreas Territorium ist. Er kündigte an, gegen jeden Versuch, Südkoreas Hoheit über Dokdo zu verletzen, resolut vorzugehen.