US-Kommando fordert Soldaten zu Beachtung von Abstands- und Hygieneregeln an Stränden auf

Photo : YONHAP News

Das Kommando der US-Truppen in Korea (USFK) hat alle Soldaten aufgefordert, an den Badestränden die von Südkorea vorgelegten Benutzungsrichtlinien zu befolgen.Anlass ist Kritik daran, dass viele US-Soldaten am 4. Juli inmitten der Corona-Krise am Strand Haeundae in Busan Knaller zündeten und viel Lärm machten, um den Unabhängigkeitstag zu feiern.Die USFK schrieben am Mittwoch in SNS, Südkorea habe jüngst Benutzungsrichtlinien für öffentliche Badestrände bekannt gemacht, die während der Ausbreitung von Covid-19 gälten. Die Richtlinien gälten für alle Soldaten der USFK.Es wird verlangt, mindestens zwei Meter Abstand zu anderen zu halten und an Orten wie öffentlichen Toiletten oder Restaurants, wo die Einhaltung der Abstandsregeln schwierig ist, unbedingt Masken zu tragen.Man solle nicht speien und sich mindestens 30 Sekunden lang die Hände waschen, hieß es auch. Den Soldaten werde zudem vom Händeschütteln und Handlungen wie Singen und dem lauten Sprechen abgeraten, bei denen Tröpfchen übertragen werden können.