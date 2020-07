Erwerbstätigenzahl vierten Monat in Folge rückläufig

Photo : YONHAP News

Die Zahl der Erwerbstätigen ist im Juni infolge des Corona-Schocks am Beschäftigungsmarkt drastisch geschrumpft.Nach Angaben des Statistikamtes waren im Juni 27,05 Millionen Menschen erwerbstätig. Das sind 352.000 weniger als ein Jahr zuvor.Damit ging es seit März den vierten Monat in Folge abwärts. Zuletzt war von Oktober 2009 bis Januar 2010 vier Monate in Folge ein Rückgang verzeichnet worden, als das Land noch unter den Folgen der globalen Finanzkrise gelitten hatte.Der Rückgang verlangsamte sich jedoch nach 476.000 im April und 392.000 im Mai leicht.Die Zahl der Arbeitslosen wuchs um 91.000 auf 1,22 Millionen. Das ist der höchste Stand in einem Juni seit 1999.Die Arbeitslosenquote kletterte um 0,3 Prozentpunkte auf 4,3 Prozent, den höchsten Juni-Stand seit der Einführung der entsprechenden Statistiken im Jahr 1999.