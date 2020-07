Nationales Umfrage: 64 Prozent fordern Untersuchung zu Vorwurf sexueller Belästigung gegen Park Won-soon

Über 60 Prozent der Südkoreaner betrachten eine Untersuchung zum Vorwurf sexueller Belästigung gegen den verstorbenen Oberbürgermeister Seouls, Park Won-soon, als notwendig.



Das ergab eine Meinungsumfrage, die Realmeter am Dienstag bei landesweit 1.000 Wählern durchführte. Am Montag hatten Vertreter einer früheren Sekretärin Parks, die ihn wegen sexueller Belästigung angezeigt hatte, eine Pressekonferenz gegeben.



64,4 Prozent der Befragten sagten, dass eine Untersuchung zur Klärung der Wahrheit erforderlich sei. 29,1 Prozent waren der gegensätzlichen Meinung.



Bei den Anhängern der Minjoo-Partei Koreas, der Park angehörte, betrachteten lediglich 41,4 Prozent eine Untersuchung als nötig. 50,8 Prozent sahen keine Notwendigkeit.



Bei den Anhängern anderer Parteien war der Anteil der Befürworter einer Untersuchung viel höher. Im Falle der Partei für Zukunft und Integration erreichte die Quote 86,7 Prozent.



In allen Altersgruppen lag der Anteil der Befürworter bei über der Hälfte. Bei den Menschen in ihren Zwanzigern betrug die Quote 76,1 Prozent, bei denen in ihren Dreißigern 70,8 Prozent.



Die Umfrage hatte die Internetzeitung „OhmyNews“ in Auftrag gegeben. Das Konfidenzniveau wird mit 95 Prozent angegeben, die Fehlerquote mit plus/minus 3,1 Prozentpunkten.